Venezuela: apuestas multimillonarias por captura de Maduro, ganancias récord y sospechas

Según el Wall Street Journal, el mercado relacionado con la destitución de Maduro subió poco antes de las 10 de la noche del viernes, después de haber estado en niveles muy bajos durante semanas.

En Polymarket, reportó Axios, algunos operadores parecen haber anticipado la operación militar estadounidense ya el viernes por la noche, pocas horas antes del anuncio oficial de Donald Trump: una cuenta recién creada habría invertido US$30.000 en la caída de Maduro, obteniendo más de US$436.000 después de su arresto.

Polymarket no respondió a las preguntas de Axios, mientras que plataformas competidoras como Kalshi aún indicaban probabilidades bajas.

El caso plantea interrogantes sobre la participación de funcionarios públicos electos y figuras políticas en los mercados de predicción, y el congresista demócrata Ritchie Torres presentará un nuevo proyecto de ley para limitar la participación de estas figuras. (ANSA).