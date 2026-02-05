Venezuela: Asamblea Nacional venezolana debate ley de amnistía con amplio criterio

Se espera una aprobación en primera instancia este jueves.

Diputados de oposición, como Tomás Guanipa, insistieron en que este proyecto legislativo reciba celeridad parlamentaria "tal como lo tuvo la reciente reforma de la ley de hidrocarburos", otro proyecto bandera impulsado por la propia mandataria interina.

Delitos como rebelión, traición a la patria, zozobra, resistencia a la autoridad, desobediencia de leyes e instigación al odio forman parte de las medidas de exoneración que se aplicarán una vez que la ley entre en vigor.

Tras la primera aprobación, se espera una segunda y definitiva discusión. Dada la voluntad pública de Rodríguez y del chavismo en el parlamento, presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, se da por descontado que se aprobará la ley.

El diputado opositor David Uzcátegui, al intervenir este martes, alertó sobre la eventual aprobación de una ley por mayoría chavista "que no beneficie a todos los presos políticos y exiliados". Esta ley "no es un acto de clemencia, como sostiene la exposición de motivos, sino un acto de justicia", recalcó Uzcátegui.

Diputados oficialistas sostuvieron que "aquellos que solicitaron una intervención extranjera contra nuestro país" no deben ser beneficiados con las medidas que emanen de la ley de amnistía. (ANSA).