Venezuela: asamblea pospone voto por ley de amnistía

El secretario del Parlamento anunció la noticia este lunes, especificando que aún no se ha confirmado si la medida se incluirá en la agenda.

La propuesta, denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y prevé la concesión de amnistía a ciudadanos perseguidos por delitos con motivación política, excluyendo delitos graves como asesinato, narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos.

El proyecto de ley ya ha sido aprobado por unanimidad en una Asamblea controlada por el chavismo, pero su avance sigue siendo controvertido en cuanto a la liberación de presos políticos.

Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición exigen la liberación inmediata de los presos políticos, independientemente de la aprobación de la ley de amnistía. (ANSA)