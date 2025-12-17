Venezuela asegura que exportación de crudo continúa con "normalidad" tras bloqueo de Trump

Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad" tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques "petroleros sancionados" que lleguen o salgan del país.

La estatal Petróleos de Venezuela informó en un comunicado "que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad. Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas".

"Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA", aseguró la empresa.

Venezuela calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" la orden de Trump de bloquear buques sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país, una nueva medida de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas denuncia que esas maniobras militares en realidad buscan derrocar a Maduro para apropiarse del petróleo venezolano.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo. El gobierno de Maduro lo calificó de "robo descarado".