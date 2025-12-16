Venezuela: Ataque de EEUU contra narcolanchas en el Pacífico, 8 muertos

El último ataque, realizado el lunes en el Océano Pacífico oriental, dejó ocho muertos a bordo de tres embarcaciones.

El Pentágono informó que los ataques estaban dirigidos a "organizaciones terroristas designadas", pero no se presentaron pruebas del presunto tráfico de drogas: solo se publicó un video que muestra una barca moviéndose en el agua antes de explotar.

Una medida que aviva el debate en el Congreso sobre la legalidad de estas operaciones y aumenta la presión sobre Venezuela.

El presidente Donald Trump "quiere seguir hundiendo las lanchas hasta que Maduro ceda. Y personas mucho más experimentadas que yo dicen que lo hará", confió la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, a Vanity Fair, defendiendo la estrategia del presidente en la lucha contra el narcotráfico, que hasta ahora ha causado la muerte de al menos 95 personas en 25 ataques documentados desde principios de septiembre.

La presión se sostiene con una creciente concentración de personal y medios militares en el Caribe y también con el reciente secuestro de una petrolera cerca de Venezuela, que, según algunos medios, revela el verdadero objetivo de la ofensiva estadounidense: derrocar el régimen de Caracas y tomar control de las mayores reservas de petróleo del planeta.

Sin embargo, en Capitol Hill aumentan las críticas y reservas sobre estos blitz "de piratas", que podrían violar el derecho internacional y configurarse como crímenes de guerra o contra la humanidad.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se presentaron en el Congreso para informar a los legisladores, quienes presionan a la administración, en particular sobre el ataque del 2 de septiembre, por ahora el más controvertido, debido a la muerte de dos miembros de una tripulación que sobrevivió a un primer bombardeo.

Hegseth informó que su departamento "no hará público el video top secret, completo y no modificado, del ataque en cuestión".

"Lo verán la comisión de Servicios Armados de la Cámara y del Senado, así como las comisiones competentes, pero no el público en general", continuó.

"La administración se presentó a este informe con las manos vacías. Este es el principal problema que debemos abordar. Si no pueden ser transparentes sobre esto, ¨cómo se puede confiar en su transparencia sobre todas las demás cuestiones que conciernen al Caribe?", comentaron el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Mientras tanto, Estados Unidos también tiene en la mira a Colombia, designando al cártel de drogas Clan del Golfo como "organización terrorista extranjera".

El Clan del Golfo es una organización fundada sobre los restos de milicias de extrema derecha desmovilizadas desde los años 2000 y actualmente cuenta con más de 7.500 miembros.

El gobierno colombiano y este grupo armado están participando en negociaciones bajo la égida de Catar para el desarme del grupo paramilitar.

El Clan del Golfo insiste en ser tratado como una organización política y no como un cártel criminal y, como tal, solicita un tratamiento legal diferenciado, similar al que se reserva a los guerrilleros colombianos. (ANSA).