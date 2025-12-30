Venezuela: Ataque fue con drones a un muelle, NYT

Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle utilizado por el grupo criminal Tren de Aragua para el almacenamiento de drogas destinadas al tráfico internacional.

Las fuentes indicaron que al momento del bombardeo no había personas en el lugar y que la operación no dejó víctimas fatales.

El presidente Donald Trump había aludido en los últimos días a la acción, al afirmar que Estados Unidos había destruido una "instalación" en Venezuela como parte de la ofensiva contra el narcotráfico, aunque sin precisar el método ni confirmar oficialmente la participación de la CIA. De acuerdo con el New York Times, se trató del primer ataque terrestre ejecutado por Estados Unidos dentro del territorio venezolano en este contexto.

Hasta ahora, la estrategia estadounidense contra el narcotráfico vinculado a Venezuela se había concentrado principalmente en operaciones de interdicción marítima en el Caribe y el Atlántico, así como en sanciones económicas y judiciales contra individuos y organizaciones señaladas por Washington. El ataque reportado por el New York Times marca un giro significativo al extender las operaciones directamente a territorio venezolano.

El Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela, se ha convertido en los últimos años en uno de los grupos transnacionales más activos de la región, con presencia en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

Washington lo considera una amenaza prioritaria por su participación en narcotráfico, trata de personas y otros delitos, y ha intensificado las acciones de inteligencia para desarticular sus redes.

El ataque se produce en un contexto de relaciones profundamente deterioradas entre Washington y Caracas. Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y mantiene un amplio esquema de sanciones económicas y financieras contra Venezuela, al tiempo que acusa a sectores del Estado venezolano de facilitar actividades del narcotráfico, acusaciones que el gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente.

Según el New York Times, la operación con drones forma parte de una campaña más amplia de la administración Trump para aumentar la presión sobre redes criminales que operan desde Venezuela, en paralelo a un refuerzo del despliegue de drones estadounidenses en la región.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la CIA ofrecieron detalles oficiales sobre la operación. Tampoco hubo comentarios inmediatos de las autoridades venezolanas sobre el ataque reportado. (ANSA).