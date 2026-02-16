Venezuela: aumenta ligeramente la exportación de crudo venezolano a EEUU

Portales informativos en Caracas destacaron este lunes que, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA), el flujo de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses ha experimentado un repunte sostenido, impulsado por nuevas licencias otorgadas a operadoras internacionales.

La apertura prácticamente total de la semana pasada, con licencias a diversas empresas, hace prever un aumento significativo para fines de año.

En este febrero el promedio ha sido de 131.000 barriles diarios de petróleo venezolano que llegó a Estados Unidos. Para fines de 2026 se proyecta medio millón de barriles por día.

Hasta 2025, con sanciones por parte de Estados Unidos y la política de Maduro de privilegiar a adversarios de Washington, el tope de exportación hacia el vecino del norte era de unos 100.000 barriles por día.

Este avance, aunque leve aún, se produce en un contexto de reconfiguración política y económica en Caracas, tras la detención de Nicolás Maduro en enero y la asunción de un gobierno interino que por la fuerza se allanó al restablecimiento de cooperación en materia petrolera con el gobierno de Donald Trump. (ANSA).