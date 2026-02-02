Venezuela: aún en prisión 687 presos políticos tras olas de excarcelaciones

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 02 FEB - El Gobierno venezolano de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha excarcelado a 344 presos políticos desde el 8 de enero hasta el domingo 1 de febrero, según verificó la ONG Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero.

De estas liberaciones, 33 ocurrieron el domingo, en un proceso que continúa en desarrollo en varios centros de detención como El Helicoide, en Caracas.

A pesar de estos avances, Foro Penal reporta que aún permanecen 687 personas detenidas por motivos políticos, incluyendo 182 militares, 87 mujeres y un adolescente, según confirmó Romero a través de sus redes sociales.

Esta cifra refleja la persistencia de la represión, en un contexto donde las detenciones arbitrarias marcaron el panorama durante años de gobierno de Nicolás Maduro entre 2013 y 2025, con más de 18.000 arrestos políticos acumulados en esos años.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ofreció una perspectiva crítica al proceso de sacar de prisión a los detenidos por razones políticas, pero sin otorgarles libertad plena, dado el conjunto de restricciones que deben cumplir una vez salen a la calle.

JEP destacó en un pronunciamiento el deterioro físico y emocional de los excarcelados, así como su vulnerabilidad y desorientación. La organización enfatiza la obligación del Estado de proporcionar protección integral, atención médica y apoyo psicosocial. Además, advierte que persisten cientos de detenciones arbitrarias, incluyendo civiles y militares, lo que evidencia que la persecución política no ha cesado.

JEP, como otras organizaciones venezolanas de derechos humanos, insiste en que la justicia requiere liberaciones plenas e incondicionadas, cese de arrestos arbitrarios, debido proceso, reparación a víctimas y garantías de no repetición, conforme al derecho internacional. Entre los liberados el domingo destaca Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de la ONG FundaRedes, quien pasó 4 años y 7 meses en detención arbitraria sin condena judicial.

En declaraciones tras su excarcelación, Tarazona llamó a la reconciliación nacional: "Venezuela necesita reconciliarse, reconciliarse justamente en la justicia", abogando por resolver el dolor de los venezolanos, garantizar libertades y apoyar a quienes permanecen detenidos o en el exilio.

Organizaciones como Provea celebraron la excarcelación de Tarazona, pero reiteran la demanda de justicia para todos los presos políticos restantes. (ANSA).