Venezuela autoriza a dos supertanqueros a zarpar cargados de petróleo hacia Asia: fuentes

18 dic (Reuters) - Venezuela autorizó el jueves a dos supertanqueros (VLCC) a zarpar hacia China, según dos fuentes familiarizadas con las operaciones de exportación de petróleo de Venezuela. Estos serían apenas el segundo y tercer superpetrolero en zarpar desde que Estados Unidos incautó un buque que transportaba petróleo venezolano la semana pasada.

Los tanqueros no están en la lista de sanciones de Estados Unidos.

Washington ha dicho que no permitirá que ningún buque sancionado salga de aguas venezolanas. Cada uno de los petroleros transporta alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey, según documentos internos de la empresa estatal PDVSA. Los buques planeaban navegar con su transpondedor de rastreo apagado, según una de las fuentes. (Vivian Sequera)