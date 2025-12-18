Venezuela autoriza a zarpar a dos supertanqueros cargados de petróleo hacia Asia: fuentes

18 dic (Reuters) - Venezuela autorizó el jueves a dos supertanqueros (VLCC) cargados de petróleo a zarpar hacia China, según dos fuentes familiarizadas con las operaciones de exportación del país sudamericano.

Estos tanqueros, que serían el segundo y tercero en partir desde que Estados Unidos incautó un buque que transportaba crudo venezolano la semana pasada, no están en la lista de sanciones de Washington.

Estados Unidos ha dicho que no permitirá que ningún buque sancionado salga de aguas venezolanas. Cada uno de los petroleros transporta alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey, según documentos internos de la empresa estatal PDVSA. Los buques planeaban navegar con su transpondedor de rastreo apagado desde el principal puerto petrolero de Venezuela, Jose, según una de las fuentes.

Muchos buques que proporcionan datos falsos de ubicación, conocidos como suplantación de identidad (spoofing), para ocultar su posición real mientras transportan petróleo iraní, ruso o venezolano, no están sujetos a sanciones estadounidenses.

Sin embargo, forman parte de la llamada "flota en la sombra" de buques que, por lo general, no están regulados por las aseguradoras y los proveedores de servicios marítimos occidentales.

Esta flota en la sombra también se considera expuesta a medidas punitivas estadounidenses, según analistas del sector naviero. Sin embargo, en el caso de Venezuela, Washington ha afirmado que solo tiene en la mira buques sometidos a sanciones estadounidenses como parte del bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump esta semana. (Reporte Reuters)