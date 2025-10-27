Venezuela avanza para suspender acuerdos energéticos con Trinidad, incluidos proyectos de gas

(Agrega detalles)

CARACAS, 27 oct (Reuters) - La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que solicitará a la presidencia de Nicolás Maduro la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, incluidos los proyectos de gas.

La vicepresidenta dijo que la decisión se había tomado en una junta directiva del ministerio junto con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en virtud de la "actitud hostil" hacia el país miembro de la OPEP por parte de la primer ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

"Le estamos proponiendo al Jefe de Estado denunciarlo (los convenidos) de manera inmediata y en consecuencia entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago", dijo Rodríguez en una declaración transmitida por la televisora estatal.

Rodríguez dijo la semana pasada que Trinidad y Tobago debía pagar por cualquier gas natural que Venezuela suministre, tras la reciente concesión de una licencia estadounidense para negociar un proyecto conjunto costa afuera cerca de la frontera marítima.

La autorización, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de este mes tras una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la primera ministra Persad-Bissessar, permite a las empresas de Trinidad y Tobago negociar el proyecto de gas natural hasta abril de 2026, pero también exige la inclusión de las empresas estadounidenses