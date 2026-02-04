Venezuela: Avior apunta al retorno de los vuelos hacia EEUU

Esta iniciativa forma parte del reciente cambio en la política de aviación bilateral, tras el anuncio del presidente Donald Trump, el 29 de enero, de que se abriría todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela para apoyar la reanudación de las operaciones.

En el documento, según informó el sitio web venezolano La Patilla, Avior especificó las rutas que pretende activar y solicitó una modificación a su autorización de exención para operar servicios regulares de pasajeros y carga en las rutas Caracas-Miami, Maracaibo-Miami y Barcelona-Houston.

La aerolínea afirmó estar lista para reanudar el servicio rápidamente, gracias a la disponibilidad de una flota de Boeing 737 y una estructura administrativa consolidada.

La reanudación de los vuelos, especificó Avior, estará sujeta a la emisión de todas las autorizaciones regulatorias y de seguridad necesarias, así como a la obtención de la certificación Categoría 1 de Venezuela por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La aerolínea especificó la reactivación de las rutas también satisface las necesidades de conectividad económica, cultural y de transporte entre ambos países. (ANSA).