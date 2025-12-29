Venezuela: Banquero venezolano entre los 5 más ricos de España

Con un patrimonio estimado en 6.500 millones de euros, el empresario nacido en Caracas ocupa la quinta posición del listado, solo por detrás de referentes españoles como Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig.

Este ascenso subraya el peso estratégico de Escotet, quien en España tomó relevancia tras la adquisición e integración de las antiguas cajas gallegas. En la actualidad lidera un ecosistema financiero con presencia en 14 países y sumando 7,6 millones de clientes.

Además de su consolidación en Europa, mantiene una fuerte huella en América Latina, con operaciones clave en mercados como República Dominicana y Panamá, enfocadas en la digitalización y el apoyo a pequeñas empresas.

En Venezuela, Escotet sigue controlando a la entidad que le dio origen a su fortuna, Banesco, que se ubica entre los cinco principales bancos del país. (ANSA).