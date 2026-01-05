Venezuela: Berlín, "situación de Venezuela es compleja, tiempo para evaluar"

Por lo tanto, Berlín pospone la reunión de la ONU de hoy.

"Estados Unidos debe explicar las bases para juzgar lo que hemos vivido, y esto aún no ha sucedido", añadió.

El gobierno alemán exige que "no haya inestabilidad política y se garantice el camino hacia unas elecciones libres", reiteró Hille, entre otras cosas, describiendo una vez más el régimen dictatorial de Maduro, que "ha obligado a 8 millones de venezolanos a huir" y "ha empobrecido al país".

El portavoz enfatizó que antes de evaluar la intervención de Donald Trump, deben considerarse "aspectos de derecho internacional, derechos humanos y aspectos políticos" de la situación. (ANSA).