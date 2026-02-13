Venezuela: Bogotá indica que no está confirmada visita de Delcy Rodríguez

El gobierno colombiano confirmó que no está "confirmada" una visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al país, como lo deslizó la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.

En un mensaje en redes sociales, Presidencia informó "que por el momento no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia; seguimos trabajando junto con @CancilleriaCol para dicho encuentro".

Lo que sí confirmó el gobierno de Gustavo Petro es que habrá una "reunión del Comité Binacional de Defensa" el próximo 21 de febrero, aunque no precisó el lugar de la cita, quiénes participarán y los temas que se abordarán.

La Ministra de Exteriores dijo a la prensa en España que Rodríguez está invitada al país y que, pese a que no había una respuesta formal, era posible que la próxima semana se definiera la fecha desde Caracas de cuándo arribará al país. (ANSA).