Venezuela: bogotá pide reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, de la OEA y de la CELAC

En esa misma línea, el gobierno de Gustavo Petro convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de un encuentro urgente de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuyo propósito es fijar una posición conjunta frente a lo ocurrido.

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la paz, la solidaridad, la defensa de la soberanía y la protección de los derechos humanos, en el marco de una respuesta responsable y coordinada ante la actual coyuntura regional", precisó Cancillería, al concluir una reunión de autoridades civiles y militares en Cúcuta, frontera con Venezuela.

Entre otras decisiones, el Ejecutivo activó la "alerta amarilla" en la red hospitalaria de esa región ante la posible llegada masiva de venezolanos, por cuenta de la situación de inestabilidad.

Desde la mañana del sábado, cuando se conoció del ataque ordenado por Washington, Bogotá ordenó el traslado de militares y de personal humanitario a la zona de frontera con Venezuela, ante el riesgo de un desplazamiento de personas de ese país.

