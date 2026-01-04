Venezuela: bogotá rechaza lo ocurrido y pide examen internacional

Bogotá ofreció además sus oficios como mediador para buscar una "salida diplomática a la actual crisis en el hermano país", al tiempo que reclamó la "unidad y la solidaridad" de las naciones latinoamericanas ante la injerencia en la región de gobiernos extranjeros.

Precisó que el traslado de tropas a la frontera con Venezuela y respaldo humanitario, como lo anunció más temprano el presidente, Gustavo Petro, se hizo como medida preventiva ante la posibilidad de que se incrementen los flujos migratorios, mientras que le pidió a su embajada en Caracas "brindar asistencia y protección a los connacionales que se encuentren en ese país".

"Colombia reitera su convicción de que solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humanas será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región de América Latina y el Caribe", expresó el ministerio de Exteriores en un comunicado.

El presidente colombiano Gustavo Petro debería "tener cuidado", respondió Donald Trump a los periodistas en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida.

"Produce cocaína y la envía a Estados Unidos, así que debería tener cuidado de que no lo pillen", avisó el presidente estadounidense. (ANSA).