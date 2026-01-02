Venezuela: Bolívar se deprecia 82,7% durante 2025

Hace un año, exactamente, al iniciarse 2025, un dólar en Venezuela equivalía a 52,02 bolívares. Solo en diciembre, el tipo de cambio oficial subió 21,8%.

A esta acelerada devaluación en la tasa oficial, se sumó la brecha entre este y el dólar paralelo, como se le llama en Venezuela al mercado negro de divisas, donde el dólar superó los 560 bolívares, al concluir 2025.

Entre los venezolanos, el impacto social es severo: el salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, equivale ahora a apenas 0,43 dólares. Las pensiones también están congeladas en 130 bolívares desde hace tres años y medio.

Economistas advierten riesgos mayores. El experto Hermes Pérez ha señalado que la expansión de la liquidez monetaria complica la estabilidad del dólar y alimenta presiones inflacionarias, en un contexto de financiamiento monetario del gasto público.

En tanto, el BCV no publica datos de inflación desde octubre de 2024. Un reporte realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), proyectó una inflación de 500% en Venezuela durante 2025. (ANSA).