Venezuela: Boric condena acción militar EEUU y llama a ONU a asumir rol activo

"Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra enérgica condena contra las acciones militares que EE.UU. ha estado desarrollando sobre Venezuela, y en particular ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente —como señaló su presidente— continuar operaciones en operaciones militares hasta imponer una transición política", afirmó Boric, luego de sostener una extensa reunión de emergencia en La Moneda con su gabinete y el ministro de Relaciones Exteriores.

El mandatario chileno ya sostuvo comunicación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del gobierno español, Pedro Sánchez. También se espera para mañana un diálogo con sus pares de Brasil y México, según reveló el canciller Alberto Van Klaveren.

En conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda, Boric advirtió que estas acciones "sientan un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global" y aseguró que "Chile reafirma que el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye un pilar esencial del derecho internacional".

"La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, la arbitrariedad y la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país", aseguró.

En su dura declaración el presidente chileno afirmó que "la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales y estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad y soberanía de todos los Estados de la región".

Asimismo enfatizó que "si pueden hacerlo allá podrían hacerlo en el futuro en otra parte". Además advirtió que este hecho se inscribe en un contexto internacional en que la fuerza empieza a reemplazar las reglas para resolver los conflictos internacionales.

"Esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menor poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar", aseguró.

El presidente Boric agregó que "la democracia no se construye desde la fuerza y la imposición" y con un llamado perentorio: "chile hace un llamado urgente a la ONU para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos posibles para evitar una escalada militar, proteger a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de las Naciones Unidas".

El mandatario finalizó su alocución señalando que están en coordinación con distintos gobiernos ante los posibles efectos regionales de esta intervención en suelo venezolano. Y ante los eventuales flujos migratorios hacia Chile, se dispuso de monitoreo permanente de las fronteras. (ANSA) .