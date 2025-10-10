Venezuela: Borrell felicita a Machado por el "merecido" premio y elogia su impulso a una solución "pacífica" en Venezuela

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado por el "merecido" premio Nobel de la Paz por su papel para encontrar "una solución pacífica por la vía democrática al conflicto" en el país sudamericano.

En un mensaje en la red social X, que ha sido recogido por Europa Press, el también exministro socialista ha mostrado su deseo de que este reconocimiento "contribuya al dialogo y al pleno restablecimiento de la democracia y las libertades".

Machado ha sido galardonada este viernes por el Comité Noruego por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de la "dictadura a la democracia".

El jurado la definió como "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", así como "una figura de "unidad en una oposición que antes estaba dividida" que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada", añadieron.