Venezuela: brasil condena "agresión militar sin precedentes"

El propio Gil anunció la noticia, según informa CNN Brasil, especificando que el canciller brasileño "expresó una firme condena a este acto de agresión militar criminal sin precedentes".

Gil también agradeció a Brasil las muestras de solidaridad y la postura adoptada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El contacto entre ambos ministros se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la operación militar, anunciando en Truth Social que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados fuera de su país.

Los ataques estadounidenses han provocado reacciones encontradas en América Latina y han reavivado el debate internacional sobre el futuro político de Venezuela. (ANSA).