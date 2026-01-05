Venezuela: Brasil refuerza controles en la frontera con Venezuela
Según las autoridades, no se ha registrado un aumento significativo en el flujo de personas procedentes de la nación caribeña.
La mayoría de los venezolanos que cruzan la frontera ingresaron a Brasil para obtener alimentos y artículos de primera necesidad, dado el riesgo de escasez.
El ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, aseguró que la situación a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Brasil y Venezuela es "tranquila" y que no se han enviado refuerzos militares a Roraima, donde se encuentran estacionados aproximadamente 2.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Mientras tanto, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, afirmó que el gobierno está "listo" para acoger un posible aumento en el número de refugiados venezolanos y que dispone de medicamentos y suministros hospitalarios para enviar a Venezuela "si la OMS los solicita". (ANSA).