Venezuela: Brasile convoca una reunión de la CELAC

La viceministra de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, anunció la noticia en rueda de prensa, especificando que la reunión se celebraría hoy por videoconferencia a las 14 (hora de Brasilia).

Según informó hoy el portal brasileño de noticias G1, a la reunión también asistiría el canciller brasileño, Mauro Vieira, quien ya regresó de sus vacaciones para seguir de cerca la crisis regional.

La CELAC es actualmente el principal órgano de coordinación política de la región, que reúne a los 33 países que abarcan geográficamente México y Argentina. Bajo un mecanismo de rotación anual automática, la preside el presidente colombiano Gustavo Petro.

Luiz Inácio Lula da Silva condenó el sábado la intervención militar estadounidense en Venezuela y se ofreció a mediar en el diálogo entre Washington y Caracas.

"Los bombardeos en suelo venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable", declaró el jefe de Estado brasileño en un comunicado, concluyendo enfatizando que, si bien condena estas acciones, "Brasil mantiene su disposición a promover el diálogo y la cooperación". (ANSA).