Venezuela: Brasilia considera "cierta estabilidad tras el cambio de gobierno"

Lo destacó la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Gisela Padovan, que agregó que el diálogo iniciado entre Caracas y Washington contribuyó a reducir las tensiones. "Tenemos cierta estabilidad en Venezuela en este momento", declaró Padovan a los periodistas.

"Nuestra frontera está tranquila y no observamos inestabilidad en el país", añadió. De acuerdo con la diplomática, es natural que el nuevo gobierno venezolano mantenga un diálogo más estrecho con Estados Unidos, a pesar de la incertidumbre que rodea al proceso de transición.

Padovan reiteró que la postura de Brasil sobre la operación militar estadounidense del 3 de enero —considerada inaceptable en aquel momento— no ha cambiado, pero aclaró que los desacuerdos entre los países de la región no impiden el diálogo.

"Seguimos dialogando con serenidad", afirmó, y aclaró que Brasil espera la transición en Venezuela con relativo pragmatismo. En este contexto, el país sigue priorizando los acuerdos comerciales y la cooperación regional, independientemente de la orientación política de los gobiernos. (ANSA).