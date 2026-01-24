Venezuela busca aumentar su producción petrolera un 18% en 2026 con reforma legislativa

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con una reforma a su ley petrolera, de cara a una apertura completa a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

"El hito y la meta para el 2026 es al menos crecer en un 18% más allá de la meta con la cual nosotros cerramos en el 2025", indicó el sábado Héctor Obregón, presidente de la estatal Pdvsa, empresa que reportó una producción de 1,2 millones de barriles de crudo el año pasado.

El proyecto de reforma a la normativa tuvo una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano, y espera por su aprobación definitiva la próxima semana.