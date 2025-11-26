Venezuela.- Cabello acusa a Rubio de ser un "payaso" con "ínfulas" y amenaza con "aniquilar" al que ataque Venezuela

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha acusado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser un "payaso" con "ínfulas" y ha amenazado con "aniquilar" a aquellos que decidan atacar el país caribeño.

"Se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir en Venezuela", ha aseverado Cabello, que ha descrito a Marco como el alto cargo de Estados Unidos más "incapaz" de la historia. "Desconoce la madera de la que están hechos los venezolanos, su historia y su capacidad de resistencia", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que el "imperialismo norteamericano trata de utilizar la misma fórmula que aplicó para invadir Irak, Siria y otros países, usando mentiras para desprestigiar a la nación y justificar sus acciones", según informaciones de la cadena de televisión Globovisión.

"Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree", ha asegurado.

Asimismo, ha argumentado que Estados Unidos cambió su "estrategia discursiva porque las acusaciones anteriores fallaron, revelando su verdadero interés". "Estados Unidos ya no habla de narcotráfico, Cártel de los Soles o terrorismo porque esos argumentos se cayeron", ha sostenido.

Cabello ha asegurado que el "verdadero objetivo de la narrativa estadounidense es robar los recursos naturales de Venezuela con la excusa del cambio de régimen y las acusaciones sobre la existencia de una dictadura", ha dicho.

No obstante, ha restado importancia a las acciones del Tren de Aragua y ha acusado a Estados Unidos de "usarla como propaganda". Además, ha comparado la narrativa sobre este grupo con el discurso sobre las "armas de destrucción masiva" que utilizó en el pasado para justificar la invasión de Irak.