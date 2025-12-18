Venezuela: Cabello amenaza con desmantelar la industria petrolera

Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela y secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello envió durante su programa televisivo semanal "Con el Mazo Dando" un mensaje directo a los trabajadores del sector hidrocarburos.

El líder chavista instó a los trabajadores petroleros a paralizar cualquier flujo logístico si se concreta una ofensiva estadounidense, tal como viene anunciando el propio Trump: "ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela".

"Compañeros de las empresas petroleras, ni una gota, por las malas, ni una gota, ni media gota (...) que no quede parado nada que permita sacar media gota de petróleo, pues ese petróleo es de los venezolanos y las venezolanas. Si creen que la van a tener fácil, no la van a tener fácil", sentenció Cabello.

La retórica de Cabello también escaló en la confrontación que mantiene Caracas con Puerto España, al dirigir una dura advertencia a la jefa de gobierno de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tras la confirmación de que ese país limítrofe prestará sus aeródromos a aviones militares estadounidenses.

"Señora (...) Si a nosotros nos pasa algo aquí en Venezuela, usted sabe lo que va a ocurrir, tenga la certeza, tenga la plena certeza, señora", afirmó Cabello, aclarando que su mensaje no va dirigido al pueblo trinitense, sino a su liderazgo político ante una eventual agresión de Washington.

Estas declaraciones del número dos del chavismo se producen en un momento de extrema tensión, tras el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un "bloqueo total y completo" contra todos los buques petroleros sancionados por Washington que entren o salgan de Venezuela.

Washington ha movilizado una importante flota militar en el Caribe y asegura que no permitirá que recursos venezolanos financien lo que califica como una red de narco-terrorismo que afecta a Estados Unidos y a la seguridad regional.

Caracas denuncia que en verdad la Casa Blanca busca un cambio de régimen en Venezuela. (ANSA).