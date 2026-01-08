Venezuela: Cabello, "apoyo absoluto" a Delcy Rodríguez

"Estamos acompañando de manera absoluta y total a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada", sentenció Cabello, ministro del Interior y de Justicia, al abrir el miércoles por la noche una emisión especial de su tradicional programa "Con el mazo dando" en la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El programa comenzó con más de dos horas de retraso y Cabello lo realizó desde un estudio diferente al habitual, con otra escenografía.

El miércoles trascendió que la Casa Blanca había hecho saber que si Cabello no respaldaba al gobierno de Rodríguez, al que Washington asegura que le "dicta" las medidas, "le puede ir peor a Maduro".

Según analistas, las palabras de Cabello, responsable de los "colectivos" y otras milicias paramilitares, enviaron un mensaje político definitivo a las bases del chavismo: la alineación total con la nueva estructura de poder.

"Con esta frase, el líder del ala radical del oficialismo parece despejar las dudas sobre una posible fractura interna o una resistencia paralela tras la captura de Nicolás Maduro", escribe el portal La Patilla.

Para la prensa venezolana, la declaración "parece ser un indicio de que el número dos del chavismo acatará la advertencia de EEUU para cooperar si no quiere enfrentar el mismo destino que el exmandatario venezolano".

Durante el programa, Cabello también abordó la cuestión de los muertos que provocó el ataque de Estados Unidos del sábado 3 de enero, que elevó a 100 y sostuvo que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, su mujer, resultaron heridos durante el operativo.

"Hasta el momento, y digo hasta el momento, hay 100 muertos, 100 y un número similar de heridos. El ataque a nuestro país fue terrible", declaró Cabello durante su programa semanal en la televisión pública.

"Cilia (Flores, esposa de Maduro) resultó herida en la cabeza y recibió un golpe en el cuerpo. El hermano Nicolás resultó herido en la pierna. Afortunadamente, se están recuperando de sus heridas", agregó Cabello.

Las fuerzas armadas venezolanas publicaron el miércoles numerosos videos de los funerales de los soldados caídos, que muestran a decenas de familiares llorando, ataúdes envueltos en banderas venezolanas y discursos que elogian el "coraje, la valentía, el honor y la lealtad" de los soldados caídos.

Aunque no hubo un balance oficial de muertos, la prensa local habla de al menos un civil, un miliciano, 23 soldados venezolanos y 32 cubanos muertos. (ANSA).