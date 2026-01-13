Venezuela: Cabello desafía veto de Maduro y reactiva cuenta en X

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes.

"Nosotros Venceremos!", escribió Cabello en su primer mensaje, rompiendo el silencio digital que el alto mando oficialista mantuvo como política de Estado durante los últimos 17 meses.

Tras las elecciones de julio de 2024, en las que Maduro fue acusado de fraude por la oposición, el entonces gobernante prohibió el acceso a X en todo el territorio nacional, tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y de formar parte de un "golpe de Estado ciberfascista" contra su administración.

Asimismo, Maduro les dijo a los funcionarios y entidades del Estado que no podían usar esta red social y desde entonces nadie del chavismo le daba uso.

Pese a que la prohibición de uso para la ciudadanía general sigue vigente y requiere del empleo de redes privadas virtuales (VPN), la cuenta de Cabello volvió a mostrar actividad regular, con mensajes institucionales y de corte político.

Analistas sugieren que este retorno marca una contradicción en el seno del gobierno, que hoy encabeza la presidenta interina Delcy Rodríguez. (ANSA).