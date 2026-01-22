Venezuela: Cabello desmiente contactos con EE. UU. previo a la captura de Maduro

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 22 GEN - El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, negó categóricamente haber mantenido reuniones o contactos con funcionarios de Estados Unidos antes de la detención del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar con efectivos estadounidenses en Caracas.

La noche de este miércoles, en su programa semanal de televisión, Cabello calificó las versiones como parte de una "campaña mediática de mentiras" impulsada por la oposición para dividir al chavismo. Según el ministro, en el fondo se busca desacreditar al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, la otrora vicepresidenta de Maduro y devenida ahora en una figura alineada con la administración de Donald Trump.

"Yo no me he reunido con nadie", afirmó tajante y retó Cabello: "reto a quien sea a mostrar pruebas del encuentro".

Durante todo el período en que gobernó Maduro, a Cabello se le consideró el número dos del chavismo, pero tras la captura del depuesto gobernante hay incertidumbre sobre el reacomodo interno de quienes gobiernan Venezuela.

De acuerdo con versiones que han reproducido diversos portales en Caracas, con información originada en Washington, Cabello habría sostenido conversaciones secretas con representantes de la administración de Donald Trump meses antes de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, este 3 de enero.

Según esas versiones, funcionarios estadounidenses le habrían advertido a Cabello de no usar servicios de seguridad ni militantes chavistas contra la oposición. Cabello, por su parte, insistió en que no existe "traición ni peleas" internas y que la revolución bolivariana, con Rodríguez al frente, sigue siendo "la garantía de paz" en el país. (ANSA).