Venezuela: Cabello, EEUU no amargó las navidades a venezolanos

En un acto oficial transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo minimizó la presión de Washington, enmarcando las recientes maniobras navales como parte de una campaña de "acoso y piratería".

"No nos van a amargar ni las Navidades ni el Año Nuevo; no pueden porque nosotros cuántas cosas hemos aguantado", afirmó Cabello, tras denunciar lo que calificó como "27 semanas de locura imperial", al despliegue naval y militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe que se inició el pasado mes de agosto.

Considerado el número dos del chavismo, Cabello vinculó la presencia de tropas norteamericanas con operaciones de interceptación de crudo y persecución financiera, asegurando que la Casa Blanca busca someter a gobiernos que no son "sumisos".

Reafirmó el ministro que el oficialismo mantiene una estrategia de resistencia basada en "tener los pies sobre la tierra", asegurando que el control territorial y la estabilidad política se mantendrán pese a las sanciones y la vigilancia militar extranjera en las inmediaciones de Venezuela. (ANSA).