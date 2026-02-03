LA NACION

Venezuela: Cabello, "la ley de amnistía de Venezuela debe evaluarse caso por caso"

Para el ministro de Interior las liberaciones no equivalen a cancelación de delitos

Lo informaron los principales medios de comunicación venezolanos.

La ley, explicó, no borra los crímenes ni garantiza la impunidad, sino que debe basarse en criterios de justicia y en una evaluación caso por caso.

"No es una página para pasar página y olvidarlo todo", enfatizó, especificando que algunas personas se beneficiarán de la amnistía, otras no.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, 895 presos fueron liberados, aseguró Cabello, señalando que no se aprobó ninguna ley similar entre 2015 y 2020 y criticando a quienes incluyan delitos graves.

Poco antes de sus declaraciones, Rodríguez nombró a la hija de Cabello como Ministra de Turismo. Se espera que la ley de amnistía, propuesta por la presidenta interina, comience su debate parlamentario en los próximos días. (ANSA).

