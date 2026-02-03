Venezuela: Cabello, "la ley de amnistía de Venezuela debe evaluarse caso por caso"

Lo informaron los principales medios de comunicación venezolanos.

La ley, explicó, no borra los crímenes ni garantiza la impunidad, sino que debe basarse en criterios de justicia y en una evaluación caso por caso.

"No es una página para pasar página y olvidarlo todo", enfatizó, especificando que algunas personas se beneficiarán de la amnistía, otras no.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, 895 presos fueron liberados, aseguró Cabello, señalando que no se aprobó ninguna ley similar entre 2015 y 2020 y criticando a quienes incluyan delitos graves.

Poco antes de sus declaraciones, Rodríguez nombró a la hija de Cabello como Ministra de Turismo. Se espera que la ley de amnistía, propuesta por la presidenta interina, comience su debate parlamentario en los próximos días. (ANSA).