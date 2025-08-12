Venezuela: Cae a 914.000 barriles bombeo de crudo según OPEP

Respecto al cierre del primer trimestre, la caída es de 12.000 bpd, de acuerdo al informe mensual del mercado de la organización que controla un tercio del petróleo que llega a los mercados mundiales.

Pero si se compara con el promedio de 2024, el volumen de producción avanzó en 47.000 bpd, de acuerdo con la misma data.

Las fuentes secundarias incluyen información de capitanías de puertos, países consumidores, operadores de mercados de materias primas, navieras y movimiento de buques detectados por satélites.

Entre los socios de la OPEP suelen tener más credibilidad que los reportes directos aportados por los socios de este grupo de 12 miembros.

La producción conjunta del bloque en julio fue de 27.543 millones de bpd, con un aumento de 263.000 bpd respecto a junio.

El gobierno de Nicolás Maduro afirma en sus reportes que la producción subió en julio en 15.000 bpd para alcanzar 1,084 millones de bpd, en línea con la orden oficial de superar el millón de bpd, meta que no se verifica desde hace cinco años.

Esto supone una enorme diferencia de 170.000 bpd entre lo que dice el mercado y la versión oficial venezolana. Es la brecha más alta entre ambas contabilidades entre todos los socios.

También supone un aumento de 163.000 bpd respecto al promedio de 2024, pese a que este trimestre Chevron, la petrolera que responde por una cuarta parte de la producción venezolana, fue obligada a cesar operaciones en mayo, cuando le fue suspendida una licencia del gobierno de Donald Trump para operar en Venezuela. La licencia fue otra vez instaurada en julio. (ANSA).