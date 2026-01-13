Venezuela: Cae el riesgo país tras la captura de Maduro

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 13 GEN - El indicador de riesgo país de Venezuela experimentó una caída histórica tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. Según datos de J.P. Morgan citados por el portal Bitácora Económica, el índice EMBI descendió drásticamente hasta los 8.898 puntos básicos, su nivel más bajo en años.

Antes de la operación militar estadounidense que trasladó al mandatario a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, el riesgo soberano de Venezuela cerró el 2 de enero en 12.764 puntos.

La acción estadounidense que materializó un cambio dentro del chavismo, con la pragmática en materia económica Delcy Rodríguez, como presidenta interina, generó una reacción inmediata en los mercados, con bonos venezolanos que llegaron a revalorizarse más del 30% en una sola jornada ante la expectativa de una transición institucional y la posible reapertura del sector petrolero.

A pesar de este desplome de más de 3.800 puntos, analistas advierten que la cifra sigue siendo la más alta de América Latina, superando con creces a economías como las de Argentina o Bolivia.

El mercado aún descuenta una "prima de incertidumbre" debido a la fragilidad de la gobernanza interina y el deterioro de la infraestructura de la principal fuente de divisas, Petróleos de Venezuela, factores que mantienen al país en un terreno de fragilidad para eventuales inversiones foráneas. (ANSA).