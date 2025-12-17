Venezuela califica de "irracional" el bloqueo anunciado por Trump a petroleros

Venezuela calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" el bloqueo a petroleros sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes.

La decisión de Trump se suma al despliegue militar que ordenó desde agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Caracas denuncia que las maniobras militares buscan en realidad forzar un "cambio de régimen" para apropiarse del petróleo.

"El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", indicó el gobierno venezolano en un comunicado.

Caracas señaló además que Trump viola el derecho al "libre comercio y la libre navegabilidad", al lanzar "una amenaza temeraria y grave contra" Venezuela.

Fuerzas militares desplegadas en el Caribe incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de "robo descarado" y un acto de piratería.

Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna.

Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques "fantasma" que cargan crudo venezolano a un precio inferior al del mercado para esquivar las sanciones financieras.