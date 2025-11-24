Venezuela califica de "ridícula patraña" designación de EE. UU. a supuesto Cartel de los Soles como organización terrorista
Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Estados Unidos anunció el 16 de noviembre que planeaba clasificar como una organización terrorista extranjera a ese supuesto grupo, pero aún no lo ha oficializado.
Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, indicó la cancillería en un comunicado. Se trata de una "infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".
mbj/pgf/mar-mel
