Venezuela: cancelan todos los vuelos en el principal aeropuerto de Puerto Rico

Las autoridades aeroportuarias informaron que la medida provocó la cancelación de la mayoría de los vuelos comerciales, en su mayoría operados por aerolíneas estadounidenses, y generó largas demoras y congestión en las terminales desde primeras horas de la mañana.

Pasajeros reportaron extensas esperas e incertidumbre ante la falta de información sobre la reanudación de las operaciones.

La restricción fue dispuesta tras los acontecimientos registrados en Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump anunciara el sábado que fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar lo que describió como un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.

Hasta el momento, la FAA no precisó la duración de la restricción ni brindó detalles adicionales sobre el alcance de la medida, mientras las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ubicado en la localidad de Carolina, concentra la mayor parte del tráfico aéreo de Puerto Rico y funciona como principal puerta de entrada y salida de la isla. (ANSA).