Venezuela: canciller español habla con González Urrutia

Así lo informaron fuentes ministeriales citadas por la prensa de Madrid.

Durante la reunión, Albares y González también abordaron la situación de los venezolanos en España y de los aproximadamente 155.000 españoles en Venezuela.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el líder de la oposición venezolana huyó a España, donde obtuvo asilo político en septiembre de ese año.

A diferencia de otros países, Madrid no reconoció la victoria electoral de González Urrutia, como informaron organizaciones internacionales, ni la victoria atribuida por el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro.

Tras el bombardeo estadounidense de hoy a Venezuela, Albares convocó al gabinete de crisis y mantuvo contactos con la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y con los ministros de Asuntos Exteriores de Italia y Portugal. Madrid pidió una "desescalada" y ofreció la mediación de España para una solución pacífica a la crisis. (ANSA).