Venezuela: canciller español habla con González Urrutia
Reunión de José Manuel Albares con el líder opositor venezolano
Así lo informaron fuentes ministeriales citadas por la prensa de Madrid.
Durante la reunión, Albares y González también abordaron la situación de los venezolanos en España y de los aproximadamente 155.000 españoles en Venezuela.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el líder de la oposición venezolana huyó a España, donde obtuvo asilo político en septiembre de ese año.
A diferencia de otros países, Madrid no reconoció la victoria electoral de González Urrutia, como informaron organizaciones internacionales, ni la victoria atribuida por el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro.
Tras el bombardeo estadounidense de hoy a Venezuela, Albares convocó al gabinete de crisis y mantuvo contactos con la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y con los ministros de Asuntos Exteriores de Italia y Portugal. Madrid pidió una "desescalada" y ofreció la mediación de España para una solución pacífica a la crisis. (ANSA).