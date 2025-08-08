Venezuela: canciller llama ridícula recompensa por Maduro

“La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, dijo Gil en un mensaje en sus redes sociales, pocas horas después de que desde Washington se anunciara el aumento de la recompensa.

“Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, afirma Gil.

Ya en su primer mandato el gobierno de Trump ofrecía US$15 millones por información que conduzca a la captura de Maduro. Esa cifra fue elevada a US$25 millones por el gobierno de Joe Biden a comienzos de 2025, poco antes del cambio de administración.

Ahora Trump eleva la oferta al mismo tiempo que negocia con Nicolás Maduro nuevas licencias para que compañías petroleras occidentales saquen petróleo en Venezuela, pese a las sanciones financieras aplicadas contra el régimen chavista, acusado de atentar contra la democracia y de violar derechos humanos.

“Él es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$50 millones”, dijo Bondi el jueves al prometer que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”.

“Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, replica Gil. (ANSA).