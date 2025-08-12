Venezuela: canciller pide apoyo internacional para Maduro

Gil se reunió con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, y afirmó que la amenaza contra Maduro es contra todo el país y toda América Latina.

La Fiscalía, el Departamento de Estado y el del Tesoro del gobierno de Donald Trump redoblaron viejos señalamientos contra Maduro y ofrecen una recompensa de US$50 millones por su captura.

Gil afirmó que la oferta de recompensa por su arresto es "un evento ridículo, si no fuera por la gravedad que implica el desconocimiento de la ley internacional".

"El presidente Nicolás Maduro está en Caracas, despachando en Miraflores (el palacio de gobierno). Se encuentra con embajadores, con enviados internacionales, hace negocios para la patria, firma decretos", dijo Gil a los diplomáticos.

Pidió a gobiernos y organismos internacionales alzar su voz "para garantizar que estas amenazas no lleguen a su objetivo porque no se pretende atacar a Venezuela nada más".

"Lo que este grupo de desquiciados que tienen presencia en el gobierno de Estados Unidos pretende hacer es generar una desestabilización completa en América Latina para obtener beneficios personales, económicos (...), y son capaces de activar una fuerza violenta, hostil, negativa, en contra de todo un continente", dijo.

Según Washington, Maduro y sus principales colaboradores encabezan un llamado "Cártel de los Soles", que según esa tesis exporta drogas a Estados Unidos. El gobierno además es acusado de sembrar delincuencia en toda América, a través de la banda internacional "El Tren de Aragua", nacida en las cárceles venezolanas.

Gil afirmó que esa política estadounidense es "una burla no solo para los países de América Latina y el Caribe, sino para el propio pueblo de los Estados Unidos, convirtiendo la política en un show risible".

El gobierno de Venezuela, dijo, apelará a la comunidad internacional para condenar esta actitud. "No es posible que desde un gobierno se ponga precio a la cabeza y eso pase con total impunidad". (ANSA).