Venezuela: capital extranjero para aumentar producción de oro

Tras reportar una extracción oficial de 9,5 toneladas de oro en 2025, Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Minas.

Con la reforma de este instrumento legal se busca "simplificar trámites y otorgar seguridad jurídica" a los flujos de capital internacional, permitiendo alianzas estratégicas entre el Estado y empresas privadas bajo un esquema de "prosperidad compartida".

De acuerdo con Rodríguez, quien asumió el poder con aval de la Casa Blanca una vez que la administración Trump capturó al depuesto gobernante Nicolás Maduro, dijo que su administración busca un incremento productivo en el país.

El plan del Ejecutivo tiene lugar en un momento de reconfiguración política, donde Caracas intenta proyectar una imagen de apertura a las inversiones extranjeras, principalmente en petróleo, con el claro mensaje de Estados Unidos de que deben privilegiarse a empresas de ese país.

Pese al discurso oficial de legalidad, informes de organismos internacionales alertan sobre el sector. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado reiteradamente que gran parte de la extracción de oro en el sur del país está bajo control de "sindicatos" y grupos armados que imponen regímenes de trabajo forzoso y violencia.

Por su parte, Transparencia Venezuela señala una profunda opacidad en las cifras, estimando que una porción mayoritaria del oro venezolano se comercializa a través de canales ilícitos y contrabando, alimentando redes de corrupción que evaden el control del Tesoro Nacional, mientras que militares y policías se hacen de la vista gorda o son parte de esa red de corrupción.

(ANSA).