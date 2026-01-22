Venezuela: Capriles, "EEUU tiene sus propios intereses"

Un hecho histórico, según Capriles, que sin embargo no equivale a una "transición democrática" mientras el chavismo permanezca en el poder.

Las condiciones para una verdadera "transición democrática", explica, son la "liberación de todos los presos políticos", la "restauración de las libertades civiles" y una profunda reforma de las instituciones, empezando por el Consejo Electoral.

"La legitimidad -concluye Capriles, ex candidato presidencial de la oposición derrotado en 2012 por Chávez y en 2013 por Maduro- no puede venir de Washington sino del pueblo venezolano". Una reciente encuesta de Atlas Intel/Bloomberg da cuenta de que Capriles es el político con peor imagen, con un 62,1% de opiniones desfavorables en Venezuela. (ANSA).