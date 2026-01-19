Venezuela: Capriles no ve señales de transición democrática

Para el exgobernador de Miranda, una simple convocatoria electoral no resolvería la crisis sin garantías institucionales, empezando por una reforma del Consejo Nacional Electoral.

"Primero, necesitamos estabilizar el país", declaró en rueda de prensa, citando la liberación de todos los presos políticos, la reapertura de los medios de comunicación clausurados y la derogación de las leyes mordaza como indicios mínimos de una transición.

En el ámbito económico, Capriles exigió que el acuerdo energético con Washington se traduzca en beneficios inmediatos para la población.

En su opinión, los venezolanos deben sentir rápidamente los efectos de la venta de petróleo a precio completo y la inyección de dólares en la economía.

Entre las propuestas se encuentra un bono único de US$150 para los trabajadores, acompañado de un posible aumento de salarios y pensiones, que no debería ser inferior a US$100 mensuales.

En el ámbito político, el congresista instó a la reunificación de la oposición y reiteró que el futuro gobierno de Venezuela debe ser decidido por la ciudadanía, no por potencias extranjeras ni acuerdos de cumbres.

"Sin cambios reales, concluyó, el proceso iniciado después del 3 de enero corre el riesgo de generar nuevas frustraciones".

(ANSA).