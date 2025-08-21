Venezuela: Caracas a EE.UU., "no osen tocar a Venezuela"
"Listos para defender la patria", dijo el ministro de Defensa.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
"No se atrevan a tocar a Venezuela", escribió Padrino en redes sociales. "No pisen suelo venezolano, violando nuestra soberanía. No solo sería un acto de agresión contra Venezuela, sino contra toda Latinoamérica. Incluso donde hay gobiernos serviles a los imperios, hay pueblos dispuestos a resistir", añadió.
Esta postura surge después de que la Casa Blanca anunciara su disposición a utilizar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en su territorio y desplegara tres destructores con aproximadamente 4000 efectivos en el mar Caribe como medida para contrarrestar a los cárteles de la droga. También se movilizó una unidad anfibia, lista para intervenir por mar en cualquier momento. (ANSA).
