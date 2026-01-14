Venezuela: Caracas abierta al diálogo, sin condiciones, Lavrov

Lavrov señaló que la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, ha expresado reiteradamente su disposición a dialogar, "en el entendido, por supuesto, de que dicho diálogo se basará en los principios de igualdad, respeto mutuo y rechazo a los dictados unilaterales en política, y mucho menos al uso de la fuerza".

Sin embargo, Lavrov declinó predecir la evolución futura del país sudamericano.

"No puedo predecir cómo se desarrollarán las cosas en el futuro, pero en este momento vemos que el liderazgo venezolano defiende sus prioridades nacionales, su soberanía nacional y la necesidad de participar en las relaciones internacionales como un Estado plenamente soberano e independiente", dijo.

Según el canciller ruso, "la mayoría de los países consideran ilegales las acciones de Estados Unidos en Venezuela".

"Nuestras evaluaciones fundamentales de la operación ilegal llevada a cabo por Estados Unidos siguen siendo válidas", enfatizó, y agregó que estas evaluaciones "son compartidas por la gran mayoría de los Estados del mundo, tanto del Sur Global como del Este Global".

"Nuestra posición se mantiene inalterada", afirmó el ministro ruso. "Se basa en los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, cuyos gobiernos, por supuesto, representan los intereses de toda la población". (ANSA).