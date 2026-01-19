Venezuela. Caracas acelera reformas legales para inversión en petróleo

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 19 GEN - El gobierno interino de Venezuela, bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, parece haber pisado el acelerador a fondo, con el plan de aprobar durante esta semana de manera exprés en la Asamblea Nacional un conjunto de reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de abrir las puertas a la inversión extranjera en el sector petrolero.

Según un reporte de Bitácora Económica, dado a conocer este lunes, la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, recibirá el proyecto de reforma parcial y se espera que este martes ya sea aprobado en primera discusión y ratificado en un segundo debate antes de que concluya esta semana.

De ser así, sería la primera vez que tal cosa ocurra en la historia legislativa, que en diversas ocasiones en el pasado registró extensos debates de varios meses antes de acordar reformas al sector petrolero, que tiene una condición estratégica en Venezuela.

La iniciativa, solicitada por Rodríguez el 15 de enero cuando intervino en el parlamento, incorporará Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten recuperación acelerada de inversiones mediante comercialización directa de producción.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, con aproximadamente 303.000 millones de barriles de petróleo, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta vastedad de recursos, que representa cerca del 18% de las reservas globales, posiciona al país como un imán para capitales internacionales en un contexto de normalización diplomática con Washington, incluyendo acuerdos petroleros valorados en cientos de miles de millones de dólares.

Sin embargo, expertos advierten que la eliminación de impuestos extras y la reducción de la participación gubernamental al 50% podrían generar debates internos dentro del chavismo de base con posiciones más radicales de izquierda, en torno a la soberanía nacional. En el seno de la unicameral Asamblea Nacional, en tanto, se da por descontado que la propuesta será aprobada. (ANSA).