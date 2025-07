Venezuela: Caracas acusa a Bukele de tratar de impedir la salida de los 252 venezolanos encarcelados en El Salvador

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades venezolanas han acusado este lunes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de tratar de entorpecer el intercambio de prisioneros que la semana pasada llevaron a cabo Venezuela y Estados Unidos que condujo a la liberación de los 252 migrantes venezolanos deportados desde Washington a una cárcel salvadoreña y acusados de pertenecer al grupo armado Tren de Aragua. Así lo ha indicado el jefe de la comisión negociadora para el rescate de los venezolanos secuestrados en El Salvador, Jorge Rodríguez, que además preside el Parlamento de Venezuela, en una retransmisión en la cadena de televisión estatal VTV, en la que ha asegurado que "cuando estábamos a punto de abortar la misión, alguien (desde Estados Unidos) llamó a Bukele y lo regañó, entonces sí permitió que se encendieran los motores y el despegue del avión". Rodríguez ha señalado que, cuando los venezolanos iban a acceder a las aeronaves en El Salvador, el dirigente de este país dispuso en la pista dos vehículos "para no dejarlos despegar" intentando provocar un accidente. Así ha denunciado que tanto los pasajeros como la tripulación permanecieron dentro del avión más de 40 minutos sofocados de calor. "Casi abortamos la operación por esa acción de Bukele, ya absolutamente postrado, absolutamente tirado en el piso, como la basura que es, escupido por los gringos", ha declarado antes de asegurar que "solo respiramos tranquilos cuando los dos aviones abandonaron el espacio aéreo salvadoreño" y tildar a Bukele de "rata". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también se ha manifestado sobre el asunto, agregando que "sabemos de primera fuente (...) la ira, la locura y la desesperación en la que estaba Bukele", ahora investigado por la Fiscalía venezolana por torturas y violaciones de Derechos Humanos de los venezolanos que estaban retenidos en la macrocárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). De hecho, Maduro ha expresado su agradecimiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su "vital" intervención para que se procediera a la salida de estas personas de El Salvador, después de acusar a Bukele de intentar impedir que los aviones despegaran con destino a Venezuela. "Yo le doy las gracias. Porque nosotros tenemos honor, no tengo ningún empache en darle las gracias al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, porque la participación de ellos fue vital para que se rectificara esta situación y estas familias (...) estén disfrutando la libertad de sus hijos y sus seres queridos", ha sostenido. "Así que les doy las gracias, así como al enviado especial (estadounidense), Richard Grenell, con todas las diferencias que hemos tenido, que tenemos, más allá de las diferencias, uno tiene que aprender a ser agradecido en la vida. Hasta con la persona que tú puedas tener la mayor diferencia en el mundo, soy agradecido", ha puntualizado. Maduro ha subrayado además que Venezuela "nunca había pasado por algo así, que un grupo de venezolanos fueran secuestrados de manera serial y entregados así en un campo de concentración". Así, ha dicho que el CECOT es "un campo especial de concentración". "Yo lo había leído, pero no lo creía", ha añadido, antes de afirmar que los venezolanos encarcelados en esta prisión sufrieron abusos y humillaciones. Por su parte, Bukele ha respondido a estas acusaciones con un escueto mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha achacado las declaraciones de Caracas a que "acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo". "El régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio, por eso lo aceptaron. Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo", ha zanjado.