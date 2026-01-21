Venezuela: Caracas acusa a Washington de matar entre 100 y 120 personas en el ataque

En una entrevista con la cadena oficialista Telesur, Saab afirmó que la operación, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, había convertido el derecho internacional en letra muerta.

El fiscal citó el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado, argumentando que este principio había sido completamente ignorado.

También citó el Artículo 8 del Estatuto de Roma, que define el crimen de agresión, expresando su sorpresa por el silencio de muchos activistas de derechos humanos ante lo sucedido.

Según Saab, la operación también demolió el principio de inmunidad presidencial, abriendo un escenario peligroso. Si un jefe de Estado en funciones puede ser arrestado o secuestrado, afirmó, "ningún líder mundial está a salvo".

El fiscal finalmente comparó la falta de reacción internacional ante la acción estadounidense con el "silencio global" ante el genocidio perpetrado por Israel en Gaza desde 2023, argumentando que ambos casos demuestran el colapso de los mecanismos de protección internacional. (ANSA).