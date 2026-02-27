Venezuela: Caracas adeuda a la italiana ENI 3.000 millones de dólares

Esta medida, tras el giro político que dio Venezuela después de la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, desbloquea una situación estancada que había acumulado una deuda significativa para el país sudamericano con varias firmas incluyendo a la española Repsol, socia de ENI en varios proyectos en el país sudamericano.

Descalzi confirmó que Venezuela debe alrededor de 3.000 millones de dólares a ENI, principalmente por el gas suministrado desde el campo offshore Perla, el único proyecto de gas marino activo en el país, operado conjuntamente con la española Repsol. La producción de Perla es adquirida por la estatal PDVSA bajo un contrato en dólares, destinado mayoritariamente a la generación de energía eléctrica dentro de Venezuela.

Las sanciones impuestas en 2019, durante la primera administración de Donald Trump, impedían a PDVSA utilizar dólares en transacciones comerciales y acceder al sistema financiero internacional, lo que generó una acumulación en pagos pendientes para los socios foráneos.

El mecanismo de compensación permitirá a ENI recibir petróleo venezolano como pago por el gas entregado, acelerando la recuperación de la deuda. Descalzi destacó que un aumento en la producción podría facilitar que ENI extraiga más crudo para saldar las obligaciones más rápidamente.

ENI apuesta por mantener una presencia significativa en Venezuela a través de operaciones en el campo Corocoro en aguas superficiales, en asociación con PDVSA, y en el bloque Junín 5 en la Faja del Orinoco de crudo extra pesado, con varios socios.

Actualmente, la compañía explora alianzas con empresas estadounidenses para formar una empresa conjunta que impulse la producción. Además, ENI aspira a exportar parte del gas de Perla a Europa, sustituyendo suministros de gas natural licuado previamente provenientes de Rusia. (ANSA).