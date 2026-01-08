Venezuela: Caracas anuncia la liberación de varios detenidos

(AMPLIADA) (ANSA) - CARACAS, 08 GEN - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció hoy la liberación de un número significativo de presos venezolanos y extranjeros.

Rodríguez afirmó que la decisión fue tomada unilateralmente por el gobierno de Caracas con el objetivo de promover y alcanzar la paz.

El presidente de la Asamblea Nacional anunció posteriormente que se comunicarán más adelante los detalles sobre la identidad y el número de liberados, y agradeció al ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al gobierno de Qatar por la mediación que hizo posible esta decisión.

Seis españoles detenidos en Caracas han sido liberados en Venezuela, según fuentes diplomáticas citadas por la cadena pública TVE, después de que Rodríguez anunciara la liberación de "un número significativo" de presos, sin especificar la cifra.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien anticipó la presencia de ciudadanos españoles entre los liberados, aseguró que este es "un gran primer paso" para el nuevo gobierno en Caracas, en declaraciones citadas por El País.

"Exteriores confirma que, de acuerdo con las informaciones que estamos recibiendo y han anunciado las autoridades venezolanas, se están liberando presos, entre los que hay españoles", han explicado fuentes del ministerio dirigido por Albares.

El Ministerio de Exteriores español, en contacto con la embajada de España en Caracas, está preparado para prestar toda la asistencia necesaria a los españoles liberados, han añadido estas fuentes, a la espera de la difusión de un comunicado oficial.

Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país. Entre 14 y 20 españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

Rodríguez dijo que "para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras". Agregó que "estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".

En total, según la ONG Foro Penal, son 806 los presos políticos que tiene Venezuela tras las rejas sin proceso legal adecuado, según el último relevamiento del 5 de enero, luego de las primeras liberaciones (eran 863 un día antes). (ANSA).